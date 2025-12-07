הסערה הדרומית נרגעת - הקור גובר: היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי עם סופות רעמים בודדות בעיקר בצפון הארץ. משעות הצוהריים במישור החוף ינשבו רוחות ערות.

מחר, יום שני, יהיה מעונן חלקית וייתכנו גשמים מקומיים עם סופות רעמים יחידות - בעיקר במישור החוף הצפוני.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית וייתכנו גשמים מקומיים עם סופות רעמים יחידות. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות.

ביום רביעי לקראת הצהריים יחלו לרדת גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות. קיים חשש להצפות בעיקר בערי החוף המרכזי והדרומי ובשפלה, וחשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים

קרית שמונה: 20-12; טבריה: 22-13; חיפה: 19-15; תל אביב: 21-15: ירושלים: 17-8; באר שבע: 19-10; אילת: 22-16