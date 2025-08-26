התחזית: מתחילים להרגיש את סוף הקיץ? הקלה בעומסי החום
מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד נאה - ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ • וכיצד יראה המשך השבוע? לתחזית המלאה
1 דקות קריאה
מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. צפויה הקלה בעומסי החום. במישור החוף ייתכן טפטוף.
• היום, יום שלישי, תחול ירידה בטמפרטורות.
• מחר, ביום רביעי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
• מחרתיים, ביום חמישי - ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 21-31; טבריה: 25-35; חיפה: 26-29; תל אביב: 28-30; ירושלים: 22-31; באר שבע: 24-35; אילת: 27-38
