עלייה בטמפרטורות - שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה | התחזית
הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה • בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון • בימים הקרובים יתקרר ואף יירד גשם מקומי
תחזית מזג האוויר: היום (חמישי), יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. יהיה חם מהרגיל לעונה ורוחות מזרחיות ערות צפויות בהרי הצפון. בימים הקרובים צפויה התקררות וגשמים מקומיים ירדו.
היום, חמישי, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.
מחר, יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. תחול התקררות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידי פעם ירדו גשמים ברובם קלים.
ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשם מקומי יתכן בצפון מזרח הארץ. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 11-22; טבריה: 10-21; חיפה: 13-21; תל אביב: 10-19; ירושלים: 8-18; באר שבע: 8-22; אילת: 13-24