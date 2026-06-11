סוף שבוע נעים בפתח: ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום | התחזית
לאחר הימים החמים, מהיום תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ • מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר • בסוף השבוע צפוי מזג אוויר נוח ללא שינויים משמעותיים
i24NEWS
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תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
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היום, חמישי, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיה מעונן חלקית עד בהיר.
בימי שישי ושבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
ותחילת שבוע הבא יהיה ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-33; טבריה 20-32; חיפה 20-27; תל אביב 22-27; ירושלים 16-28; באר שבע 20-32; אילת 27-41.
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