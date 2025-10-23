תחזית מזג האוויר: חם מהרגיל ויבש לעונה, בסופ"ש - הקלה
היום יהיה בהיר לרוב והטמפרטורות יהיו גבוהות לעונה • מחר, יום שישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר לאורך מישור החוף והשפלה
• היום, יום חמישי, יהיה בהיר לרוב, חם מהרגיל ויבש לעונה. אחר הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף.
• מחר, יום שישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר לאורך מישור החוף והשפלה, אך עדיין הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
• ביום שבת יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 22-33; טבריה: 21-34; חיפה: 22-31; תל אביב: 19-27; ירושלים: 19-31; באר שבע: 18-33; אילת: 25-35
