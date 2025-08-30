תחזית מזג האוויר: הקיץ ממשיך - ללא שינוי ניכר בטמפרטורות

היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר • פותחים את תחילת השבוע עם אותן מידות החום - לקראת עלייה בהמשך • לתחזית מזג האוויר המלאה

