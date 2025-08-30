תחזית מזג האוויר: הקיץ ממשיך - ללא שינוי ניכר בטמפרטורות
היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר • פותחים את תחילת השבוע עם אותן מידות החום - לקראת עלייה בהמשך • לתחזית מזג האוויר המלאה
1 דקות קריאה
מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
• גם מחר, ביום ראשון - ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
• מחרתיים, ביום שני - מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 21-33; טבריה: 23-34; חיפה: 24-28; תל אביב: 25-29; ירושלים: 19-31; באר שבע: 22-33; אילת: 27-39
