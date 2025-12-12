הסופה "ביירון" שהביאה לגשמים כבדים ועשרות הצפות ברחבי הארץ מגיעה ליומה האחרון, כשגם היום צפויים גשמים מלווים בסופות רעמים. בשבת הסערה שפויה לשכוך, אך עדיין ייתכנו גשמים מקומיים. בראשון תהיה הפוגה בגשם עד יום שני.

היום (שישי) גשמים מקומיים יוסיפו לרדת במרכז הארץ ובצפון הנגב. עד שעות הצהריים עדיין ייתכנו סופות רעמים יחידות ועדיין קיים חשש להצפות מקומיות בעיקר במשור החוף הדרומי, ולשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. משעות הצהריים הגשמים ייחלשו. הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

ביום בראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

ביום שני יוסיף להיות מעונן חלקית עד מעונן, עם ירידה קלה בטמפרטורות. מצפון הארץ עד הנגב ירד גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בודדות. משעות הצוהריים הגשם יתחזק ואז בנחלי המזרח קיים חשש קל משטפונות.

תחזית מזג האוויר לפי ישובים: קריית שמונה 17-12; טבריה 19-13; חיפה 19-14; תל אביב 20-14; ירושלים 13-10; באר שבע 18-13; אילת 20-13.