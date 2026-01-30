תחזית מזג האוויר: לאחר הגשם - טמפרטורות גבוהות מהרגיל

לקראת סוף שבוע חם מהרגיל: היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן עם עלייה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוחות יתחזקו בעיקר בדרום הארץ. ייתכן אובך בעיקר בדרום. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ.

מחר, שבת, מגמת ההתחממות תימשך עם טמפרטורות שיוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום ראשון, הטמפרטורות יוסיפו לעלות ויהיה בהיר עד מעונן חלקית.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 12-18; טבריה: 11-20; חיפה: 14-19; תל אביב: 13-21; ירושלים: 9-16; באר שבע: 8-21; אילת: 14-21