תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית וללא שינוי בטמפרטורות

מזג האוויר היום (חמישי) ימשיך להיות קיצי, ויהיה מעונן חלקית. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. עומסי חום יורגשו במדבר יהודה, בנגב ובערבה ובבקעה. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר, שישי, השמיים יהיו בהירים לרוב, הטמפרטורות יעלו במקצת בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחרתיים, שבת, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 21-33; טבריה: 22-35; חיפה: 23-29; תל אביב: 25-29; ירושלים: 18-30; באר שבע: 22-32; אילת: 25-38