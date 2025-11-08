תחזית מזג האוויר: החורף לא מגיע - חם מהרגיל לעונה

תחזית מזג האוויר: היום (שבת), לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. יוסיף להיות חם מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בהמשך השבוע תחול התחממות נוספת ויהיה חם מהרגיל עד שרבי.

היום, שבת, יהיה מעונן חלקית עד מעונן וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. יוסיף להיות חם מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

ביום ראשון יהיה בהיר לרוב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

ביום שני יהיה מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 28-19; טבריה: 31-19; חיפה: 25-20; תל אביב: 26-20; ירושלים: 26-15; באר שבע: 28-16; אילת: 31-20