תחזית מזג האוויר: לאחר הגשם שפקד אותנו אתמול, היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית, והטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. בהמשך, הגשם צפוי לחזור ולבקר אותנו.

היום הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר ויהיה מעונן חלקית.

מחר יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב עם עלייה בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

ביום שישי ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 9-18; טבריה: 12-19; חיפה: 13-18; תל אביב: 12-18; ירושלים: 8-14; באר שבע: 10-18; אילת: 13-22