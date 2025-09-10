תחזית מזג האוויר: הטמפרטורות רגילות לעונה - לקראת עלייה
השמיים יהיו בהירים עד מעוננים חלקית • מחר, מידות החום יעלו - עד שבסוף השבוע תורגש הכבדה ממשית בעומסי החום • לתחזית המלאה
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
• מחר, ביום חמישי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
• ומחרתיים, ביום שישי - תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 19-29; טבריה: 22-33; חיפה: 24-27; תל אביב: 24-29; ירושלים: 18-29; באר שבע: 20-33; אילת: 26-36
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות