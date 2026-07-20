תחזית מזג האוויר: היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל באזורים אלו והביל ברצועת החוף.

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מחר (שלישי) יהיה בהיר, לאחר שעות הבוקר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.

ביום רביעי יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף, ותורגש הכבדה בעומסי החום.

ביום חמישי יהיה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 23-37; טבריה 24-37; חיפה 23-31; תל אביב 25-31; ירושלים 22-32; באר שבע 22-36; אילת 31-42.