מרגישים את סוף הקיץ: מזג האוויר היום (ראשון) יהיה חם מהרגיל לעונה ועומסי חום כבדים ישררו ברוב הארץ. עם זאת, בהמשך השבוע ישנה מגמת ירידה בטמפרטורות.

היום ייעשה מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.

מחר יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. הקלה בעומס החום.

בשלישי יוסף להיות מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 22-37; טבריה: 25-39; חיפה: 26-31; תל אביב: 26-31; ירושלים: 21-33; באר שבע: 25-36; אילת: 28-42