מומלצים -

תחזית מזג האוויר: היום (שישי) ייעשה בהיר בדרך כלל והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה וכך גם גם מחר. עם זאת, נראה כי בשבוע הבא ולקראת ראש השנה יזנקו המעלות ויהיה חם מהרגיל עד שרבי.

היום: בהיר בדרך כלל, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

מחר: ללא שינויי ניכר במזג האוויר.

ביום ראשון: תחול עליה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שני: עליה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 22-32; טבריה: 23-33; חיפה: 23-28; תל אביב: 25-29; ירושלים: 19-28; באר שבע: 21-31; אילת: 25-36