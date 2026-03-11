תחזית מזג האוויר: היום (רביעי) תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה חם במעט מהרגיל לעונה. אובך ייתכן במהלך היום ייתכן אובך בעיקר בצפון ובמזרח הארץ. אחר הצוהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות במישור החוף. בהמשך השבוע תחול התקררות הדרגתית, האובך יימשך.

היום, רביעי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר לאורך מישור החוף ובשפלה. במהלך היום ייתכן אובך בעיקר בצפון ובמזרח הארץ. אחר הצוהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות במישור החוף.

מחר, יום חמישי, יוסיף להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון, ועדיין ייתכן אובך. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר לאורך מישור החוף.

ביום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות אחה"צ ייתכן אובך, בעיקר בדרום הארץ, ואף ייתכנו גשמים קלים. במהלך הלילה צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים ברוב אזורי הארץ.

ביום שבת יהיה לרוב מעונן. צפויים גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ. קיים חשש קל משיטפונות בנגב, בערבה ובמדבר יהודה. הרוחות יתחזקו, וייתכן אובך ברוב אזורי הארץ. בדרום הארץ יתחוללו סופות חול מקומיות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 12-23; טבריה: 11-23; חיפה: 13-24; תל אביב: 8-21; ירושלים: 8-19; באר שבע: 5-24; אילת: 13-25