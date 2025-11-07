החורף זוכר את נובמבר? סופ"ש חם מהרגיל - ומה שצפוי בהמשך

זוכרים את נובמבר? למרות שאנחנו עמוק בתוך הסתיו - נראה שהקיץ לא נעלם לרגע. היום (שישי) יהיה מזג האוויר חם מהרגיל בכל רחבי הארץ, כאשר גם מחר לא יחול שום שינוי מיוחל.

היום ייעשה מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר יוסיף להיות מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. יוסיף להיות חם מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

בראשון יהיה בהיר לרוב ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

בשני יישארו השמיים מעוננים חלקית עד מעוננים לרוב, הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.