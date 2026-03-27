למרות שישראל עברה הלילה (שישי) לשעון קיץ, מזג האוויר החמים עוד לא בדרכו אלינו, שכן הטמפרטורות יישארו להיות נמוכות מהרגיל לעונה וגשם ימשיך לרדת בצפון ובמרכז הארץ. בשבת ייפסק הגשם אך יוסיף להיות קריר מהרגיל.

היום יהיה מעונן עד מעונן חלקית, יוסיפו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. משעות אחר הצהריים הגשמים יתמעטו בהדרגה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

מחר ייעשה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.

בראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני עם גשם מקומי ברובו קל ברוב אזורי הארץ. במהלך היום הרוחות יתחזקו. יתכן אובך בעיקר בדרום.

בשני יוסיף להיות מעונן חלקית עד מעונן עם גשם מקומי בצפון ובמרכז. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.