מזג האוויר ממשיך להתחמם: היום (שבת) תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ובהרים ובפנים הארץ הן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. ההתחממות תמשיך לאורך הימים הקרובים וייעשה חם מהרגיל עד שרבי.

היום, שבת, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ הן יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה.

מחר, יום ראשון, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום במזרח הארץ.

ביום שני יהיה בהיר לרוב. תחול ירידה קלה במידות החום, אך עדיין הן יהיו מעט חם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עליה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 31-17 ; טבריה 32-16; חיפה 24-17; תל אביב 23-18; ירושלים 26-12; באר שבע 29-15; אילת 34-21.