גשם קל בחול המועד? התחזית הקרירה לחג סוכות

התחזית לחול המועד סוכות: למרות הטמפרטורות החמות שליוו אותנו בימים האחרונים, מזג האוויר להמשך החג צפוי להיות נעים, בחלקו קריר מהרגיל כאשר ייתכנו גם גשמים מקומיים במספר אזורים בארץ.

היום ייעשה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. במהלך הלילה צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולקראת הבוקר ייתכן גם לאורך מישור החוף.

מחר יוסיף להיות מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות. גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. הגשם ייפסק אחר הצהריים.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית אולם ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בבוקר עדיין יתכן טפטוף בעיקר לאורך החוף.

ביום שבת ייעשה בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.