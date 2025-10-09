תחזית מזג האוויר: קריר מהרגיל, הגשם קפץ לביקור
אחר הצהריים הגשם ייחלש בהדרגה • הלילה: מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ייתכן טפטוף • בסוף השבוע יתחמם מעט אך עדיין ייתכנו גשמים קלים ברחבי הארץ
תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) ייעשה קריר מהרגיל והטמפרטורות יהיה נמוכות מהממוצע לעונה. בהמשך יתחמם מעט אך עדיין ייתכנו גשמים קלים ברחבי הארץ.
• היום ייעשה מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. אחר הצהריים הגשם ייחלש בהדרגה. הלילה: מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ייתכן טפטוף.
• מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמרפטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר עדיין ייתכן טפטוף בעיקר לאורך החוף.
• ביום שבת ייעשה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות.
• ביום ראשון יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.