תחזית מזג האוויר: קריר מהרגיל, הגשם קפץ לביקור

תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) ייעשה קריר מהרגיל והטמפרטורות יהיה נמוכות מהממוצע לעונה. בהמשך יתחמם מעט אך עדיין ייתכנו גשמים קלים ברחבי הארץ.

• היום ייעשה מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. אחר הצהריים הגשם ייחלש בהדרגה. הלילה: מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ייתכן טפטוף.

• מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמרפטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר עדיין ייתכן טפטוף בעיקר לאורך החוף.

• ביום שבת ייעשה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות.

• ביום ראשון יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.