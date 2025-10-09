תחזית מזג האוויר: קריר מהרגיל, הגשם קפץ לביקור

אחר הצהריים הגשם ייחלש בהדרגה • הלילה: מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ייתכן טפטוף • בסוף השבוע יתחמם מעט אך עדיין ייתכנו גשמים קלים ברחבי הארץ

i24NEWS
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
עננים בשקיעה ברמת הגולן, מזג אוויר, ארכיון
עננים בשקיעה ברמת הגולן, מזג אוויר, ארכיוןמיכאל גלעדי/פלאש 90

תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) ייעשה קריר מהרגיל והטמפרטורות יהיה נמוכות מהממוצע לעונה. בהמשך יתחמם מעט אך עדיין ייתכנו גשמים קלים ברחבי הארץ.

היום ייעשה מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. אחר הצהריים הגשם ייחלש בהדרגה. הלילה: מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ייתכן טפטוף.

מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמרפטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר עדיין ייתכן טפטוף בעיקר לאורך החוף.

ביום שבת ייעשה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות.

ביום ראשון יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות