תחזית מזג האוויר: חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ

תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במישור החוף ובשפלה תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי ברוב אזורי הארץ.

מחר, יום שני, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. במישור החוף והשפלה תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. עד הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני ורב. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות וייעשה שרבי ברוב האזורים.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 34-20; טבריה: 36-20; חיפה: 30-20; תל אביב: 27-19; ירושלים: 31-18; באר שבע: 32-16; אילת: 36-22