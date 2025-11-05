תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית עם התחממות קלה

תחזית מזג האוויר: היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית ותחול עליה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים.

מחר, חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית, ויוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי - בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 34-25; טבריה: 34-24; חיפה: 32-24; תל אביב: 28-21; ירושלים: 31-20; באר שבע: 35-21; אילת: 33-24