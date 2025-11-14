תחזית מזג האוויר: החורף בא - גשם, רעמים וחשש משיטפונות

תחזית מזג האוויר: היום (שישי) ירדו ממטרים לפרקים בצפון ובמרכז הארץ, מלווים בסופות רעמים. עדיין קיים חשש להצפות לאורך מישור החוף והשפלה. תחול התקררות ניכרת ומידות החום יהיו נמוכות לעונה.

• היום, שישי, ירדו ממטרים לפרקים בצפון ובמרכז הארץ, מלווים בסופות רעמים. עדיין קיים חשש להצפות לאורך מישור החוף והשפלה. בצפון הנגב צפויים גשמים מקומיים. משעות הצהריים קיים חשש קל משיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

• מחר, יום שבת, גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מידי פעם בצפון ובמרכז הארץ. סופות רעמים ייתכנו עד שעות הצהריים, ועדיין קיים חשש קל מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף ולשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

• ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשם מקומי ברובו קל צפוי לרדת מדי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. משעות אחר הצהריים הגשם ייפסק בהדרגה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות במעט מרגיל לעונה.

• ביום שני, יהיה מעונן חלקית, תחול עליה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 21-15; טבריה: 24-17; חיפה: 20-16; תל אביב: 21-16; ירושלים: 19-12; באר שבע: 22-15; אילת: 26-19