תחזית מזג האוויר: מוסיף להתחמם - חם מהרגיל עד שרבי

תחזית מזג האוויר: היום (שלישי), יהיה בהיר לרוב. מידות החום יוסיפו לעלות, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב הארץ. בהמשך השבוע יוסיף להיות חם מאוד, וייתכן גם אובך.

• היום, שלישי, יהיה בהיר לרוב. תחול התחממות נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. רוחות מזרחיות ערות ינשבו בהרי הצפון. עדיין ייתכן אובך.

• מחר, יום שישי, יהיה בהיר עם התחממות קלה נוספת. חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. עדיין ייתכן אובך.

• ביום שבת תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. ייתכן אובך.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 27-20; טבריה: 28-19; חיפה: 26-20; תל אביב: 25-19; ירושלים: 26-17; באר שבע: 29-18; אילת: 31-22