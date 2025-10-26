תחזית מזג האוויר: בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות

יהיה מעונן חלקית עד בהיר ולא יחול שינוי של ממש במידות החום • בהמשך השבוע - שוב ללא שינוי ניכר במזג האוויר

