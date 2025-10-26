תחזית מזג האוויר: בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות
יהיה מעונן חלקית עד בהיר ולא יחול שינוי של ממש במידות החום • בהמשך השבוע - שוב ללא שינוי ניכר במזג האוויר
תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בהמשך השבוע - בהיר ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
• היום, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
• מחר, יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
• ביום שלישי יהיה בהיר בדרך כלל, שוב ללא שינוי ניכר במידות החום.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 18-28; טבריה: 19-29; חיפה: 20-26; תל אביב: 20-26; ירושלים: 16-25; באר שבע: 16-28; אילת: 21-32
