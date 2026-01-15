הגשם עושה קאמבק: עלייה קלה בטמפרטורות - לצד טפטופים

מזג האוויר: היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הדרומי. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה ברובן רגילות לעונה.

היום, חמישי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה ברובן רגילות לעונה. עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הדרומי.

מחר, שישי, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר, ויהיו ברובן רגילות לעונה, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל, לאורך מישור החוף.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן. במהלך הבוקר צפויים גשם מקומיים, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בהמשך היום, הגשמים צפויים להתחזק ולהתפשט גם למרכז הארץ, ואף ילווו בסופות רעמם בודדות. בערב, הגשמים אף יגיעו לצפון הנגב.