תחזית מזג האוויר: הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב הארץ

• היום, ביום שבת, תחול עליה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה שם מעט חם מהרגיל בעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. בלילה יהיה מעונן חלקית.

• מחר, יום ראשון, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.

• מחרתיים, ביום שני, הקלה בעומס החום. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 24-37; טבריה: 24-40; חיפה: 25-31; תל אביב: 26-30; ירושלים: 20-33; באר שבע: 24-36; אילת: 28-41