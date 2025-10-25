תחזית מזג האוויר: בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות

תחזית מזג האוויר: היום (שבת), יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בהמשך השבוע, מידות החום יעלו מעט.

• היום, יום שבת, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• מחר, יום ראשון, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

• ביום שני יוסיף להיות בהיר עד מעונן חלקית. מידות החום יעלו מעט בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 18-28; טבריה: 19-30; חיפה: 20-26; תל אביב: 20-26; ירושלים: 14-26; באר שבע: 15-30; אילת: 21-33