התחזית: בהיר עד מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות
היום תורגש התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ • לקראת סוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות • תחזית מזג האוויר המלאה
i24NEWS
1 דקות קריאה
תחזית מזג האוויר: היום (רביעי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
• היום, רביעי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
• מחר, יום חמישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
• ביום שישי יהיה בהיר ותחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 16-26; טבריה: 18-29; חיפה: 19-25; תל אביב: 19-25; ירושלים: 13-25; באר שבע: 16-27; אילת: 21-31
