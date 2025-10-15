התחזית: בהיר עד מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות

היום תורגש התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ • לקראת סוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות • תחזית מזג האוויר המלאה

i24NEWS
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
חוף הים בתל אביב, מזג אוויר, ארכיון
חוף הים בתל אביב, מזג אוויר, ארכיוןתומר נאוברג/ פלאש90

תחזית מזג האוויר: היום (רביעי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

היום, רביעי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר, יום חמישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• ביום שישי יהיה בהיר ותחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 16-26; טבריה: 18-29; חיפה: 19-25; תל אביב: 19-25; ירושלים: 13-25; באר שבע: 16-27; אילת: 21-31

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות