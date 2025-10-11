התחזית: בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות
היום תחול התחממות נוספת • מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ - והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה • התשקיף המלא
i24NEWS
1 דקות קריאה
תחזית מזג האוויר: היום (שבת) יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות.
• היום, שבת, יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות.
• מחר, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בעיקר בהרים ובפנים הארץ צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.
• ביום שני יהיה בהיר לרוב. תחול עליה בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 17-27; טבריה: 18-30; חיפה: 19-26; תל אביב: 20-26; ירושלים: 16-25; באר שבע: 19-28; אילת: 23-32
