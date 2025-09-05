תחזית מזג האוויר לסוף השבוע: הכבדה בעומסי החום

מומלצים -

מזג האוויר היום (שישי) השמיים יהיו בהירים ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. בימים הקרובים צפוי להתקרר.

• היום, שישי, יהיה לרוב בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. כמו כן, תורגש הכבדה בעומסי החום.

• מחר, ביום שבת, השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.

• מחרתיים, ביום ראשון, צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ בעיקר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. בנוסף, תורגש הקלה בעומסי החום.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 21-34; טבריה: 23-38; חיפה: 24-29; תל אביב: 25-29; ירושלים: 19-32; באר שבע: 22-34; אילת: 28-40