הטמפרטורות עולות והגשם נחלש - ומתי תתחדש הסערה? | התחזית

תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) עדיין יתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, יהיה מעונן חלקית, והטמפרטורות יהיו ברובן רגילות לעונה.

מחר, רביעי, עדיין יתכן גשם מקומי והוא יהיה ברובו קל ובצפון הארץ, יהיה מעונן חלקית וצפויה עליה קלה בטמפרטורות. ינשבו רוחות ערות לאורך מישור החוף. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט בהדרגה למרכז הארץ.

ביום חמישי יהיה גשם לפרקים והוא ירד בצפון הארץ ובמרכזה. הגשם יהיה מלווה בסופות רעמים יחידות. קיים חשש להצפות מקומיות במישור החוף ובשפלה. תורגש ירידה קלה בטמפרטורות וינשבו רוחות ערות. משעות הצהריים הגשם יתפשט בהדרגה לצפון הנגב, ואז קיים חשש לשיטפונות בים המלח ומדבר יהודה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 10-13; צפת 6-11; טבריה 11-15; חיפה 13-18; תל אביב 13-18; ירושלים 7-13; באר שבע 9-17; אילת 12-20.