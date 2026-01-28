החורף התבלבל: הגשם חוזר, אך ההתחממות מעבר לפינה | התחזית

חורף הפכפך: אחרי שבתחילת השבוע היה בהיר וחם מהרגיל, היום (רביעי) צפוי לרדת גשם מצפון הארץ ועד צפון הנגב, אך הוא לא יישאר איתנו הרבה זמן - החל ממחר צפויה עלייה בטמפרטורות שצפויה להימשך גם לאורך סוף השבוע.

היום (רביעי) יירד גשם מצפון הארץ ועד צפון הנגב ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות, וינשבו רוחות ערות. בנוסף תחול ירידה בטמפרטורות, ועד שעות הצהריים יהיה אביך. לקראת הערב בצפון ים המלח קיים חשש לשיטפונות.

מחר (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ירד גשם מקומי, ברובו קל. תחול עליה קלה בטמפרטורות.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. במרכז הארץ ובדרומה תחול עליה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום שבת יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר. בכל רחבי הארץ תחול עליה נוספת בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 13-9; טבריה 15-11; חיפה 16-11; תל אביב 18-10; ירושלים 11-7; באר שבע 17-9; אילת 21-14.