תחזית מזג האוויר: היום (שישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. משעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

מחר (שבת) יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ומגמת ההתחממות תימשך לתוך השבת.

ביום ראשון יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום, בעיקר במזרח הארץ.

ביום שני יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה באזור ההרים.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 15-30 ; טבריה 14-31; חיפה 16-23; תל אביב 16-23; ירושלים 9-25; באר שבע 14-26; אילת 19-32.