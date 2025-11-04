התחזית: התחממות קלה - סיכוי לטפטוף עד גשם מקומי קל

תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות - בעיקר במישור החוף ובשפלה. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים, ועד הצוהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

מחר, רביעי, יהיה מעונן חלקית, ותחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. עוד יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר - עם ירידה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית. עדיין חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 33-23; טבריה: 35-23; חיפה: 29-23; תל אביב: 30-23; ירושלים: 31-22; באר שבע: 34-20; אילת: 35-23