תחזית מזג האוויר: לקראת התחממות - אך הגשם שוב מעבר לפינה

התחזית: לאחר הימים הקרירים, מזג האוויר יתחמם במעט היום (שני), כאשר צפוי להמשיך להיות בהיר. בהמשך השבוע הרוחות יתחזקו והטמפרטורות יוסיפו לעלות. לאחר מכן גם הגשם יקפוץ לביקור.

היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

מחר ייעשה בהיר בדרך כלל. במהלך הבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

ברביעי ייעשה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אחר הצהריים ינשבו במישור החוף רוחות צפוניות ערות.

בחמישי יהיה מעונן חלקית. ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.