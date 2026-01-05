החורף לוקח פסק זמן: התחממות קלה - ורוחות עזות
היום ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים • רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובמרכז • מזג האוויר יהיה נוח יחסית לעונה במישור החוף ובשפלה
תחזית מזג האוויר: היום (שני) תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. במישור החוף ובשפלה הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
מחר, שלישי, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. יהיה מעונן חלקית, ובמהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. במישור החוף ובשפלה תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בצפון הארץ ובהרי המרכז תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 13-21; טבריה: 11-19; חיפה: 12-19; תל אביב: 13-21; ירושלים: 9-18; באר שבע: 12-22; אילת: 16-25