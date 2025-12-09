לקראת מזג האוויר הסוער הצפוי לפקוד את ישראל החל ממחר (רביעי), הרשויות המקומיות וחברת החשמל נערכות בכוחות מתוגברים. עיריית אשדוד העלתה את רמת הכוננות לדרגה 3 והודיעה על ביטול השוק העירוני.

עיריית תל אביב-יפו הודיעה על תגבור צוותי החירום, ובהרצליה נערכים לאפשרות של למידה מרחוק. הציבור מתבקש להימנע מירידה לחניונים תת-קרקעיים ולחזק חפצים במרפסות ובגגות.

סופת "ביירון" צפויה להביא עמה כמויות משקעים חריגות של עד 200 מ"מ, רוחות עזות במהירות של עד 100 קמ"ש וחשש כבד להצפות.

היערכות ברשויות המקומיות

עיריית אשדוד העלתה את רמת הכוננות לדרגה 3 (מתוך 4), הודיעה על ביטול השוק העירוני המתוכנן למחר משיקולי בטיחות, ופרסמה אזהרה חמה לתושבים להימנע מחניה בחניונים תת-קרקעיים. העירייה מפעילה מודל "רמזור" המדרג את רמות הכוננות ומתעדכן כל שש דקות באמצעות טכנולוגיית חיזוי מתקדמת. "הצוותים שלנו כבר פועלים בשטח ונותנים שירות מקדים לתושבים", מסר ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי.

עיריית תל אביב-יפו הודיעה על תגבור צוותי התפעול שיטפלו בהצפות, נפילות עצים ושיבושי רמזורים. כמו כן, תוגבר המוקד העירוני 106+, והעירייה נערכת לפתיחת חמ"ל עירוני ומרכזי פינוי במידת הצורך. במסגרת ההיערכות, מינהל השירותים החברתיים יסייע לדרי רחוב בהפניה לגגונים ויחלק שמיכות ושתייה חמה.

עיריית הרצליה נערכת גם היא להצפות נרחבות. ראש העיר, יריב פישר, הזהיר כי "צפויות לרדת כמויות גשם קיצוניות ואף מערכת ניקוז בארץ לא תוכל לעמוד בפניהן באופן מושלם". בעירייה נערכים לאפשרות של למידה מרחוק במערכת החינוך, והודעה בנושא תימסר להורים מחר בבוקר. שירותי הרווחה בעיר החלו ליצור קשר עם תושבים ותיקים ועריריים כדי לוודא שהם ערוכים לסופה.

עיריית פתח תקווה קיימה ישיבה נוספת בנושא ההיערכות למזג האוויר הסוער. ראש העיר רמי גרינברג הנחה את צוותי האגפים להיערך לתרחישי מזג אוויר קיצוניים - לרבות הצפות ופגעי רוחות, וכן הנחה לתגבר את הצוותים הפועלים בשטח. זה כולל תגבור צוותי החירום לאורך כל שעות היממה ותגבור המוקד העירוני הפועל 24/7. כמו כן הנחה גרינברג את צוותי הרווחה להיערך, במידת הצורך, לפתיחת מרכז פינוי לחסרי בית בליווי עובדים סוציאליים.

עיריית עכו הודיעה כי בימים האחרונים תוגברו הצוותים העירוניים, והם יצאו לשטח לביצוע ניקיון יסודי של הקולטנים ברחבי העיר ושל המוצאים לים - כדי להבטיח זרימה תקינה של מי הגשמים.

כל העיריות קוראות לתושבים להימנע מירידה לחניונים ומקומות נמוכים, להימנע מהגעה לחופי הים, לחזק חפצים במרפסות ובגגות, ולנקות מרזבים ופתחי ניקוז פרטיים.

חברת החשמל נערכת לתיקון תקלות

בחברת החשמל הודיעו כי השלימו היערכות מוגברת בכל רחבי הארץ. עבודות מתוכננות נדחו, צוותי השטח תוגברו, ומוקדי השירות 103 והפלטפורמות הדיגיטליות יפעלו במתכונת מתוגברת. בחברה מבקשים מהציבור לקבע חפצים שעלולים לעוף ברוח ולפגוע ברשתות החשמל. במקרה של כבלים קרועים, יש להתרחק מהמקום ולדווח מיד לחברת החשמל או לכיבוי אש.

היערכות רשות שדות התעופה

הרשות מסרה בקשה לציבור הנוסעים להיות ערוכים לשינויים אפשריים בלוחות הטיסות, לעקוב אחר עדכוני חברות התעופה ולהיערך בהתאם. הרשות תמשיך לעדכן במידת הצורך.