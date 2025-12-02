חורף חם: עלייה בטמפרטורות לאורך השבוע | תחזית מזג האוויר

השבוע מסתמן כי תחול עלייה הדרגתית בטמפרטורות, ולקראת סוף השבוע ייעשה חם מהרגיל לעונה. כמו כן יוסיף להיות מעונן חלקית, ובמהלך היום ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. החל ממחר צפויות לנשוב רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז.

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.

מחר (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז.

ביום חמישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז, ובמהלך היום, יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 20-13; טבריה: 21-14; חיפה: 20-16; תל אביב: 21-16; ירושלים: 18-11; באר שבע: 21-11; אילת: 23-17.