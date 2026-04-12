תחזית מזג האויר: היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית, בצפון הארץ ירד גשם מקומי, ברובו קל. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

היום, ראשון, לא יהיה שינוי ניכר בטמפרטורות, יהיה מעונן חלקית ובצפון הארץ ירד גשם מקומי, ברובו קל.

מחר, שני, יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.

ביום שלישי תחול עליה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. יהיה בהיר עד מעונן חלקית. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. משעות אחה"צ במישור החוף יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות וייתכן אובך.

ביום רביעי יהיה מעונן בעיקר בעננות גבוהה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת והלחות תרד. יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 11-22; טבריה: 13-22; חיפה: 13-20; תל אביב: 14-20; ירושלים: 8-18; באר שבע: 9-23; אילת: 16-30