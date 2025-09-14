מזג האוויר: מעונן חלקית עד בהיר - בהמשך השבוע יעשה סתוי

במהלך השבוע הטמפרטורות צפויות לצנוח בהדרגה • התחזית המלאה

חצבים, מזג אוויר סתיו
חצבים, מזג אוויר סתיו

תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) לא יהיה שינוי ניכר בטמפרטורות והשמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים.

• היום, ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

• מחר, ביום שני, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים האר, ותורגש הקלת מה בעומסי החום.

• מחרתיים, ביום שלישי, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. השמיים יהיו מעוננים חלקית.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 21-34; טבריה: 23-38; חיפה: 23-29; תל אביב: 24-29; ירושלים: 18-32; באר שבע: 19-34; אילת: 27-40

