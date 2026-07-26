תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וייתכן טפטוף לאורך מישור החוף, בהמשך היום ייעשה נאה.

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היום, ראשון, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר, שני, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך ייעשה נאה.

ביום שלישי תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה קלה בעומסי החום. בשעות הבוקר מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך היום ייעשה בהיר.

ביום רביעי תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, וייעשה חם ויבש מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 22-34; טבריה 23-34; חיפה 24-30; תל אביב 25-30; ירושלים 19-29; באר שבע 24-33; אילת 29-41.