התחזית: מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות
הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה • בימים הקרובים מזג האוויר ימשיך להיות דומה • התשקיף המלא
1 דקות קריאה
תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
• מחר, רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות יהיו ללא שינויי ניכר.
• מחרתיים, חמישי, ימשיך להיות מעונן חלקית עד בהיר ולא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 22-33; טבריה: 23-36; חיפה: 23-28; תל אביב: 27-29; ירושלים: 17-31; באר שבע: 23-32; אילת: 27-39
