תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית ועננות גבוהה. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים. כמו כן, תורגש הקלה בעומס החום בעיקר במזרח הארץ.

מחר (רביעי) יהיה מעונן חלקית, ותחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בצפון הארץ צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, וינשבו רוחות ערות ברוב אזורי הארץ.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית, עם ירידה נוספת בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 16-29; טבריה 17-28; חיפה 19-24; תל אביב 22-25; ירושלים 16-25; באר שבע 19-30; אילת 27-40.