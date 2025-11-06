תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות

תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) מעונן חלקית עד בהיר. במישור החוף והשפלה תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר, שישי, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, תחול עליה קלה בטמפרטורות ויהיה חם ויבש מהרגיל ברוב האזורים.

ביום ראשון יהיה בהיר לרוב ויוסיף להיות חם ויבש מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 33-21; טבריה: 34-22; חיפה: 29-22; תל אביב: 26-21; ירושלים: 28-18; באר שבע: 29-19; אילת: 32-24