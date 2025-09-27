תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות

תחזית מזג האוויר: היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול התחממות קלה. במשך השבוע תחול התקררות ואף ייתכן גשם מקומי ביום שלישי.

• היום, שבת, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

• מחר, ראשון, יהיה בהיר לרוב. צפויה התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ והטמפרטורות שם יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אחר הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף.

• ביום שני יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• ביום שלישי יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. בנוסף, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 19-33; טבריה: 21-35; חיפה: 22-28; תל אביב: 23-28; ירושלים: 17-30; באר שבע: 18-33; אילת: 24-37