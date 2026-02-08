חם, מתחמם: טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה וסיכוי לאובך | התחזית

במהלך היום הטמפרטורות צפויות להמשיך במגמת העלייה מסוף השבוע, והיום הן יגיעו לשיאן. החל ממחר תחל ירידה הדרגתית בטמפרטורות שתימשך עד אמצע השבוע, אך הן עדיין תהיינה גבוהות לעונה. בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות, מה שעשוי לגרום לאובך.

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל לעונה במרבית האזורים. רוחות ערות ינשבו בהרים ובדרום, וייתכן אובך.

מחר (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה במרבית האזורים. ייתכן אובך בדרום הארץ.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תוספנה להיות גבוהות מהרגיל לעונה במרבית האזורים. עדיין ייתכן אובך בדרום הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 22-12; טבריה 24-14; חיפה 22-16; תל אביב 24-14; ירושלים 21-11; באר שבע 26-10; אילת 23-18.