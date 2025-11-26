תחזית מזג האוויר: היום (רביעי) תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר.

• היום, רביעי, תחול עליה קלה בטמפרטורות, יהיה מעונן חלקית עד בהיר.

• מחר, חמישי, תחול עליה נוספת בטמפרטורות, בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בעיקר בהרי הצפון.

• ביום שישי הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל, בהרים ובפנים הארץ תורגש התחממות קלה נוספת.

• ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, כאשר בעיקר בהרים ובפנים הארץ תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות. במהלך הבוקר בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 13-20; טבריה: 15-21; חיפה: 15-21; תל אביב: 17-22; ירושלים: 10-18; באר שבע: 13-21; אילת: 18-24.