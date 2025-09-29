רוח הסתיו וירידה בטמפרטורות | תחזית מזג האוויר

מזג אוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בנוסף, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• היום, יום שני, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בנוסף, השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים.

• מחר, ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן תהינה רגילות לעונה. בפנים הארץ תורגש הקלה בעומס החום. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.

• מחרתיים, ביום רביעי, צפוי להיות מעונן חלקית עד נאה עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 21-33; טבריה: 21-35; חיפה: 23-28; תל אביב: 24-28; ירושלים: 18-29; באר שבע: 21-31; אילת: 25-36